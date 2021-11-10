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На Тенгизе не снижается число болеющих COVID-19

10 Ноября 2021 22:35
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На Тенгизе не снижается число болеющих COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается распространение коронавирусной инфекции. За последние сутки Covid-19 выявили у 20 жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 20 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 15 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз. В Исатайском и Курмангазинском районах подтверждено по одному случаю заболевания COVID-19. Заболевание у 12 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 8 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 45 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 150 человек, в модульной больнице - 93, во второй областной больнице – 4 пациента, в районных инфекционных стационарах - 23.

В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 41 человек. На этом уровне число болеющих КВИ на Тенгизе держится уже два месяца.

Как ранее сообщалось, почти 3 тысячи госслужащих вакцинировались против COVID-19 в Атырау.




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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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