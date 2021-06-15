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    20:23, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    На Тенгизе машина задавила рабочего

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз грузовой автомобиль задавил человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошёл в районе одного из нефтеочистных заводов на месторождении Тенгиз. 34-летний водитель грузового автомобиля «Chatman» ТОО «Нефтестройсервис» во время перевозки грунта совершил наезд на сотрудника этого же предприятия. В результате 29-летний мужчина погиб месте ещё до приезда бригады медиков.

    «По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса РК»,- сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

    Как ранее сообщалось, на Тенгизе автобус столкнулся с легковым автомобилем.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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