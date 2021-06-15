На Тенгизе машина задавила рабочего

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз грузовой автомобиль задавил человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошёл в районе одного из нефтеочистных заводов на месторождении Тенгиз. 34-летний водитель грузового автомобиля «Chatman» ТОО «Нефтестройсервис» во время перевозки грунта совершил наезд на сотрудника этого же предприятия. В результате 29-летний мужчина погиб месте ещё до приезда бригады медиков.

«По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса РК»,- сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

Как ранее сообщалось, на Тенгизе автобус столкнулся с легковым автомобилем.