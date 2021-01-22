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    05:55, 22 Январь 2021 | GMT +6

    На Тенгизе число заболевших коронавирусом превысило 800 человек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На Тенгизском месторождении в Атырауской области число инфицированных коронавирусом превысило 800 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля в Атырауской области, коронавирусной инфекцией за последние сутки заболели 82 человека. Среди инфицированных - 16 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 58 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района -3, Кызылкогинского- 1, Индерского-1, Курмангазинского районов -3. Заболевание у 12 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 149 пациентов, в областном инфекционном стационаре находится 101 человек, в районных инфекционных стационарах - 39, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз-821 человек.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 92 пациента. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной» зоне.

    Напомним, с 21 января в Атырауской области усилены карантинные меры по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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