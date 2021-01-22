На Тенгизе число заболевших коронавирусом превысило 800 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На Тенгизском месторождении в Атырауской области число инфицированных коронавирусом превысило 800 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля в Атырауской области, коронавирусной инфекцией за последние сутки заболели 82 человека. Среди инфицированных - 16 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 58 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района -3, Кызылкогинского- 1, Индерского-1, Курмангазинского районов -3. Заболевание у 12 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 149 пациентов, в областном инфекционном стационаре находится 101 человек, в районных инфекционных стационарах - 39, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз-821 человек.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 92 пациента. Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной» зоне.

Напомним, с 21 января в Атырауской области усилены карантинные меры по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией.