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На Тенгизе число больных КВИ снизилось до минимума

6 Ноября 2021 01:07
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На Тенгизе число больных КВИ снизилось до минимума

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – За последние сутки COVID-19 выявили у 22 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 22 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, в городе Атырау подтверждено 18 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 2 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе подтверждено 2 случая заболевания COVID-19.

Заболевание у 14 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У восьми человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 10 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 190 человек, в модульной больнице – 104, во второй областной больнице – 5 пациентов, в районных инфекционных стационарах – 23. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 47 человек. Это минимальное число лечащихся от вируса на месторождении с весны. Летом число пациентов в инфекционных стационарах на Тенгизе превышало 400 человек.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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