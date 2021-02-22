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    03:00, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    На Тенгизе число больных коронавирусом сократилось в 4 раза

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области на Тенгизском месторождении число больных коронавирусом сократилось с конца января в 4 раза – с 800до 200 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболели 33 человека. Среди них 14 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 15 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Курмангазинского района – 1 человек, Жылыойского – 1, Макатского – 2 человека. Заболевание у 8 человек протекает с симптомами КВИ. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 115 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 70 человека, в районных инфекционных стационарах - 19, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 215 человека.

    Это самый низкий показатель с осени 2020 года: число больных коронавирусом с конца января сократилось с 800 до 200 человек. За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 42 человека. По темпам распространения коронавируса Атырауская область перешла в «зеленую» зону.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Главная
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