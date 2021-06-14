На Тенгизе автобус столкнулся с легковым автомобилем

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- На месторождении Тенгиз в Атырауской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадал человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, на территории месторождения Тенгиз произошло столкновение автобуса ПАЗ-4234 и автомобиля Toyota Hilux. Пострадал пассажир автомобиля Toyota Hilux 1974 года рождения. С травмами различной тяжести он был госпитализирован.

«По факту дорожно- транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек, проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса РК», - проинформировали в пресс-службе ДП области.