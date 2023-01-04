На телеканале Jibek Joly состоится показ нового документального фильма ТРК Президента – «Кантар, который всё изменил»

4 Января 2023, 15:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 4 января 2023 года в эфире телеканала Jibek Joly состоится премьера документального фильма «Кантар, который всё изменил», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авторы документального расследования расскажут о том, почему заговорщикам, бандитам и организаторам погромов не удалось погрузить нашу страну в атмосферу страха, хаоса и безысходности.

Фото: Cronos.Asia

Главные герои фильма – казахстанцы, которые противостояли мародёрам, провокаторам и криминалу. Рядовые жители проявили бесстрашие и мужество, защищая родные города от посягательств на нашу государственность.

В фильме представлены ранее неизвестные факты и эксклюзивные интервью участников трагедии.

Фото: Cronos.Asia

Кантар стал не просто неудавшейся попыткой государственного переворота, но и крупнейшим терактом в истории Казахстана. В списке 238 погибших – полицейские, военнослужащие, гражданские и преступники. Уголовные дела над главными организаторами январских событий ещё идут. А обманутым участникам погромов Глава государства объявил амнистию.

Премьера документальной ленты «Кантар, который всё изменил» в эфире телеканала Jibek Joly состоится в 20:30 по времени Астаны.