На телеканале «Хабар» стартует второй сезон популярного музыкального шоу «Маска»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уже завтра, 26 февраля, на телеканале «Хабар» стартует новый сезон полюбившегося зрителям шоу «Маска». Музыкальное телешоу будет выходить каждую субботу в 19:15 часов по столичному времени, передает МИА «Казинформ».

В новом сезоне популярного проекта за звание победителя будут бороться 14 новых участников, личности которых скрыты под костюмами, подготовленными индивидуально для каждого. Даже за кулисами сохраняется полная конспирация героев: к ним будет приставлена охрана. Единственное, что участникам не получится держать в тайне – это их вокальные данные. Они будут исполнять известные песни своими настоящими голосами, а также расскажут некоторые правдивые факты из своей биографии. Эти подсказки и станут для жюри единственной зацепкой и возможностью выяснить, чья личность скрыта под той или иной маской.

Поэтому ко второму сезону шоу «Маска» активно готовились не только участники, но и жюри. В его составе бессменные – Марат Оралгазин, Кайрат Адильгерей, Жанар Айжанова, Ерке Есмахан и один приглашенный член жюри.

«Первый сезон был чем-то новым для нас. Интерес со стороны зрителей к шоу был очень высокий, была и критика. На этот раз мы учли замечания наших телезрителей и тщательно подготовились к новому сезону», - поделилась известная певица Жанар Айжанова.

Второй сезон популярного шоу получился по-настоящему «эмоциональным». По словам продюсера проекта Гульнур Мамасариповой, создателям удалось подготовить интересное шоу и они намерены удивить телезрителей множеством сюрпризов.

«Этот сезон будет особенно интересным. Над созданием масок работали четыре группы. Мы учли все замечания, которые получили от зрителей и сделали некий «апгрейд». Состав участников очень интересный и разносторонний. Примут участие очень талантливые артисты. Каждый будет стараться выступить максимально неузнаваемо.

Напомним, музыкальное телешоу «Маска», которое стало казахстанским аналогом корейского проекта The King of Mask Singer впервые вышло на экраны в марте 2021 года и быстро набрало популярность у зрителей. Победителем первого сезона музыкального шоу стал певец и артист театра юного зрителя Ерден Жаксыбеков. В декабре телеканал «Хабар» представил специальный новогодний выпуск шоу, участниками которого вновь были звезды кино, спорта и шоу-бизнеса.

Не пропустите премьеру второго сезона шоу «Маска» на телеканале «Хабар» 26 февраля в 19:15 часов.