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На телеканале «Хабар» состоится премьера фильма «Трагический январь. Беспорядки»

3 Марта 2022 13:10
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На телеканале «Хабар» состоится премьера фильма «Трагический январь. Беспорядки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня телеканал «Хабар» презентует документальный фильм «Трагический январь. Беспорядки». Это третья часть цикла фильмов о январских событиях в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

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Напомним, ранее Агентство «Хабар» представило два документальных фильма - «Трагический январь. Как это было» и «Трагический январь. Мародеры». В первой части были собраны нарезки из редких документальных кадров с точной хронологией событий. Второй фильм раскрыл новые факты о мародерах.

Очередная работа из цикла документальных фильмов о событиях трагического января, посвящена рассказам о массовых беспорядках из уст очевидцев.

«Мы взяли эксклюзивные интервью у подозреваемых и уже осужденных по статье за массовые беспорядки, а также по статьям хищения оружия. Каждый из них рассказал о том, что делал в эти дни, выстроили свою хронологию. Во внимании – нападение на полицейских, ограбление оружейных магазинов, погромы, подвоз толпе арматуры и другое», - рассказала автор проекта Айгуль Адилова.

Премьерный показ документального фильма «Трагический январь. Беспорядки» состоится 3 марта в 20:30 часов по столичному времени, на телеканале «Хабар».


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#СМИ   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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