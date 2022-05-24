24 Мая 2022 13:36

На технические специальности выделят 60% государственных грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 тыс. грантов дополнительно будут выделены молодежи густонаселенных пунктов Атырауской и Мангыстауской областей. Об этом заявил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году с 11 апреля по 13 мая студенты педагогических специальностей прошли первый этап национального квалификационного тестирования. В этом году свыше 52 тыс. студентов из 50 университетов освоили педагогические специальности. Более 33 тыс. из них сдали национальное квалификационное тестирование. Средний показатель студентов составил 45 баллов. Что касается специальностей, низкие баллы отмечаются по основам права – 30 баллов, по биологии – 40, по труду и физической культуре – 40 баллов», - сказал на аппаратном совещании вице-министр образования и науки РК.

По словам Куаныша Ергалиева, в 2022-2023 учебном году объем государственного образовательного заказа превысит 88 тыс. Из них 73 тыс. мест выделят на бакалавриат, свыше 33 тыс. – на магистратуру и 1890 мест на докторантуру.

«В этом году будет выделено свыше 42 тыс. образовательных грантов, 60 % из них – на технические специальности. Наряду с этим, 10 тыс. грантов дополнительно выделим молодежи густонаселенных пунктов Атырауской и Мангыстауской областей. По программе «Серпин» будет выделено 3653 гранта. 490 грантов также планируется выделить иностранным гражданам. 150 из них - для граждан стран Центральной Азии и 100 грантов – выпускникам стран Организации исламского сотрудничества», - добавил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.

Ранее в Министерстве образования и науки РК заявили о низкой вовлеченности работодателей в трудоустройство и направление на практику выпускников вузов.