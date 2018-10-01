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На Тайване сошел с рельсов поезд, погибли 22 человека
ТАЙБЭЙ. КАЗИНФОРМ - 22 человека погибли и более 170 ранены в результате крушения пассажирского поезда на северо-востоке Тайваня. Часть пассажиров может находиться под завалами, заявили местные власти, передает ВВС.
Авария произошла около пяти вечера по местному времени в 70 километрах от Тайпея.
Все восемь вагонов железнодорожного экспресса 6432 сошли с рельсов. В поезде, ехавшем по маршруту Тайпей-Тайтунг, находилось 366 человек.
Заместитель руководителя железных дорог Тайваня Лу Чи-шен заявил на пресс-конференции, что поезду всего 6 лет и он находился в сравнительно хорошем техническом состоянии.
Пока неясно, что именно стало причиной схода поезда с рельсов, но свидетели рассказали местным журналистам, что они слышали громкий шум, а затем увидели искры и дым.
Врачи и пожарные помогают раненым, по словам министра обороны страны в спасательной операции задействованы 120 военнослужащих.
Свидетели ЧП помогали выбивать стекла в сошедших с путей вагонах, чтобы помочь пассажирам выбраться из них, десятки человек были отправлены в местные больницы.
На фотографиях с места катастрофы - перевернутые сиденья и скрученные рельсы, проткнувшие окна вагонов.
Президент Тайваня Цай Инвэнь в Твиттере назвала случившееся величайшей трагедией.
В Тайване разветвленная сеть железных дорог, каждый день эти дороги перевозят около полумиллиона пассажиров.
Спасательная операция и разбор завалов продолжаются.
Фото: Bigmir.net
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