На таможенных постах внедряется интегрированный контроль по принципу одного окна – Минфин РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На таможенных постах внедряется интегрированный контроль по принципу одного окна. Об этом сообщил директор департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Комитетом государственных доходов совместно с заинтересованными государственными органами проводится работа по внедрению интегрированного контроля по принципу одного окна. В рамках работы проведен детальный анализ и пересмотрен технологический процесс проведения интегрированного контроля на внешних и внутренних таможенных постах, в том числе и центрах таможенного оформления. По результатам проведенного анализа выработан бизнес-процесс, предусматривающий организацию интегрированного контроля. Данный бизнес-процесс рассмотрен и одобрен на совещании 20 января всеми причастными государственными органами.

Проводится модификация информационной системы, работа будет завершена до конца года», – сказал Е. Саудабаев.

Спикер также сообщил, что в целях создания условий для информационного обеспечения таможенного контроля заключены международные соглашения об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах с 9 государствами. Это КНР, Турция, Иран, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Украина, Таджикистан.

По словам Е. Саудабаева, обмен предварительной информацией о товарах и транспортных средствах создает благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности, такие как ускорение совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру и сокращение количества документов, необходимых для совершения таможенных операций и таможенных процедур.

Кроме того, происходит минимизация применения форм и методов таможенного контроля на основе анализа информации о товарах с применением системы управления рисками. Проводится обмен информацией с таможенными органами Китайской Народной Республики и Республики Узбекистан. Идет согласование технических условий обмена с Турцией, Туркменистаном, Ираном, Украиной. Ведутся работы по наладке канала связи между таможенными системами Казахстана с Азербайджаном и Грузией.