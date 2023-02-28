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На сумму свыше 3 млн тенге обманула шымкентцев мошенница

28 Февраля 2023, 13:31
На сумму свыше 3 млн тенге обманула шымкентцев мошенница

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Войдя в доверие случайных знакомых, злоумышленница предлагала им помощь в получении безвозмездного государственного гранта для запуска и развития нового бизнеса. Свои «услуги» она оценивала от 200 тысяч до 1,5 млн тенге. Поверив девушке на слово, пятеро доверчивых граждан отдали ей деньги на сумму более 3 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Шымкента.

По фактам мошенничества полицейские провели ряд оперативных мероприятий: опросили потерпевших и свидетелей, проверили чеки денежных переводов. В результате подозреваемую установили и задержали по месту жительства. Ей оказалась безработная жительница города, 1996 г.р.

Проводится расследование по части 3-й статьи 190 Уголовного кодекса. Согласно законодательству за совершение указанного преступления девушке грозит лишение свободы.

Стражи порядка рекомендуют во избежание подобных фактов мошенничества не доверять малознакомым лицам и получать госуслуги только в соответствующих госучреждениях.


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