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    19:25, 13 Март 2022 | GMT +6

    На сумму более 80 млн тенге обманула 23 акмолинцев мошенница

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Установлено, что от действий лжепредпринимательницы пострадали 23 жителя Акмолинской области на сумму более 80-ти млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, предварительным следствием установлено, что 41-летняя жительница Карагандинской области организовала в Кокшетау кредитно-потребительский кооператив «Выгодное жилье» и «Mansur auto». Вкладчики приносили свои сбережения в виде вступительного взноса, надеясь на возможность получения беспроцентного займа на покупку недвижимого или движимого имущества, в итоге. По показаниям потерпевших, злоумышленница не вернула принадлежащие им денежные средства.

    «Убеждая вкладчиков в выгодных вложениях, подозреваемая устраивала различные презентации, где первым клиентам демонстративно вручала внушительные вознаграждения. Суммы вложений участников потребительского кооператива варьировались от 150 тысяч до трех млн тенге», - пояснили в ведомстве.

    Следственным отделом управления полиции города Кокшетау ведется досудебное расследование по ч.4 ст.190 УК РК «Мошенничество», по ч. 2 ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой» по 23 фактам.

    Полицейские продолжают поиски других пострадавших от рук мошенницы.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область Акмолинская область
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