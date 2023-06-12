РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:23, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    На сумму более 20 млн тенге оштрафовали ГКП «Қуатжылуорталык-3» в Шымкенте

    None
    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Шымкента и департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК проведена совместная проверка в отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    По итогам проверки установлено, что при предоставлении доступа 251 потребителю грубо нарушены требования Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

    Так, ГКП «Қуатжылуорталық-3» 171 потребителю выданы технические условия, не соответствующие типовой форме, а также нарушены сроки рассмотрения заявлений о выдаче и отказе технических условий 80 потребителей.

    Таким образом, ГКП «Қуатжылуорталық» нарушило требования подпункта 4) пункта 2 статьи 26 Закона о естественных монополиях.

    В результате, ГКП «Қуатжылуорталық» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 млн 700 тысяч тенге.


    Теги:
    ЖКХ Генпрокуратура Шымкент Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!