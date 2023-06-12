На сумму более 20 млн тенге оштрафовали ГКП «Қуатжылуорталык-3» в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Шымкента и департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК проведена совместная проверка в отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

По итогам проверки установлено, что при предоставлении доступа 251 потребителю грубо нарушены требования Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

Так, ГКП «Қуатжылуорталық-3» 171 потребителю выданы технические условия, не соответствующие типовой форме, а также нарушены сроки рассмотрения заявлений о выдаче и отказе технических условий 80 потребителей.

Таким образом, ГКП «Қуатжылуорталық» нарушило требования подпункта 4) пункта 2 статьи 26 Закона о естественных монополиях.

В результате, ГКП «Қуатжылуорталық» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 млн 700 тысяч тенге.