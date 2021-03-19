На столичных водоемах проводятся мероприятия по предотвращению гибели рыб
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана силами подведомственного предприятия «ЖасНұр» в течение нескольких дней проводит аэрацию вод. Мероприятия по предотвращению гибели рыб ведутся на реке Есиль от Триатлон парка в сторону Акорды, а также на Кояндинском и Астанинском водохранилищах, закрепленных за предприятием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Для поддержания жизнедеятельности любого водоема главным условием является своевременное насыщение воды кислородом.
Снегопады и морозы способствуют уплотнению льда и увеличению высоты снежного покрова, что в свою очередь являются препятствием для поступления кислорода и света в водоемы. Эта проблема может привести к массовому замору рыб. Стоит отметить, что в этом году на водоемах толщина льда достигла от 55 см до одного метра.
В связи с этим ежегодно, когда подо льдом остается минимальное количество кислорода, ГККП «Производственно-хозяйственное предприятие «ЖасНұр» акимата города Нур-Султана» на закрепленных водоемах - Кояндинском-Астанинском водохранилище, а также на реке Есиль и ручье Акбулак - проводит мелиоративные работы. Так, устанавливается всосной шланг в прорубленную майну, и посредством мотопомпы вода циркулирует из лунок в лунки, при этом водоем насыщается кислородом.
Далее специалисты устанавливают камышовые снопы в лунки, камыш препятствует обратному замерзанию и обеспечивает постоянное обогащение воды кислородом.
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