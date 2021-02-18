На столичных водоемах проводят мероприятия по предотвращению гибели рыб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана силами подведомственного предприятия «ЖасНұр» впервые проводит аэрацию воды - полномасштабные мероприятия по предотвращению гибели рыб на реке Есиль и ее притоках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Мероприятия по предотвращению гибели рыб проводятся также на Кояндинском и Астанинском водохранилищах, закрепленных за предприятием.

Для поддержания жизнедеятельности любого водоема главным условием является своевременное насыщение воды кислородом.

Снегопады и морозы являются настоящей проблемой для обитателей водоемов, так как толщина льда на водоемах и высокий снежный покров являются препятствием для поступления кислорода и света в водоемы. Эта проблема может привести к массовому замору рыб.





В связи с этим, ежегодно зимой, когда подо льдом остается минимальное количество кислорода, ГККП «Производственно-хозяйственное предприятие «ЖасНұр» акимата города Нур-Султана на закрепленных водоемах - Кояндинском-Астанинском водохранилище и на реке Есиль и ручье Акбулак - проводит мелиоративные работы. Так, устанавливается шланг в прорубленную майну, и посредством мотопомпы вода циркулирует из лунок в лунки, при этом вода насыщается кислородом.

Далее специалисты устанавливают камышовые снопы в лунки, камыш препятствует обратному замерзанию и обеспечивает постоянное обогащение воды кислородом.

Стоит отметить, что в этом году на водоемах толщина льда достигла от 55 см до 1 м.

Противозаморные мероприятия на реке Есиль, а так же Вячеславском и Кояндинском водохранилищах будут проводиться до 15 марта.