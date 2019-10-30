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На столичных прилавках обнаружили рыбу с паразитами

30 Октября 2019 11:35
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На столичных прилавках обнаружили рыбу с паразитами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Садвакас Байгабулов прокомментировал результаты мониторинга реализуемой рыбной продукции в торговой сети столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДККБТУ столицы.

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В рамках мониторинга пищевой продукции для лабораторных исследований из торговой сети была отобрана рыба минтай. Фасовка указанной рыбной продукции осуществлялась непосредственно в магазине «Агидель» (ИП «Суюрова Л.Ф.» ул. Гете, д. 1Б).

По результатам лабораторных исследований установлено, что рыба минтай не соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, а именно обнаружены личинки р. Anisacis и р. Pseudoterranova (гельминты). Также другими нарушением явилось отсутствие маркировки (не указаны: производитель, его местонахождение, даты выработки и фасовки, срок годность).

За выявленные нарушения субъект МСБ привлечен к штрафу в размере 45 МРП, выдано предписание об устранении нарушений.

Что нужно знать о личинках р. Pseudoterranova и р. Anisacis.

Оба гельминта из семейства анизакид, первый это тресковый червь, другой сельдяной червь.

Большинство морских и океанических рыб заражены личинками рода анизакид– минтай, сельдь, треска, палтус, морской окунь, камбала и др.

Заражается человек при употреблении сырых или полусырых морских рыб и морепродуктов, слабосоленой или слабо маринованной рыбы.

Не исключается заражение при употреблении блюд таких как суши, хе, сацими, севиче.

Серьёзное заболевание может вызвать даже одна личинка анизакиды.

Симптомы заболевания анизакидоз – это сильная боль в животе, тошнота и рвота, иногда с кровью, возможно аллергия в виде крапивницы или отека Квинке. В отдельных случаях личинки выходят с рвотой или калом.

Меры профилактики

Ограничить употребления в пищу сырой и слабопросоленной рыбы.

Проводить термическую обработку рыбы.

Обязательно проводить визуальный осмотр, обнаружить можно невооружённым глазом (размеры 1-5 см, закрученные, светлого цвета, или окрашены кровью).

Интересоваться документами о безопасности и происхождении.

Воздержитесь от приобретения «с рук» и в неустановленных местах.

Следует отметить , что анизакиды не передаются от человека к человеку. Именно рыба и морепродукты, не прошедшие термическую обработку, является основным звеном заболевания.

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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