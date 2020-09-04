На столичном рынке «Шапагат» выявлены нарушения карантинного режима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице мобильная группа по соблюдению карантинных требований провела проверку на рынке «Шапагат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав мобильных групп, созданных во всех районах города Нур-Султана, входят ппредставители акиматов, местной полицейской службы и управления контроля качества товаров и услуг. Они регулярно проводят проверки в местах скопления людей.

На рынке «Шапагат» выявлены нарушения карантинных требований.

Как сообщила руководитель отдела управления контроля качества товаров и услуг района Байконыр Асыл Сералы, к работе крытых рынков предъявляется ряд требований. Постановлением главного санитарного врача города, крытые продовольственные и другие рынки должны работать с 10:00 часов до 17:00 часов. В выходные дни эти рынки закрываются, разрешается работа только ярмарок под открытым небом. Торгово-развлекательные центры должны работать с 10:00 часов до 22:00 часов ежедневно, в выходные они закрываются.

«У входа в крытый рынок должен стоять сотрудник, который измеряет температуру тела, он не должен пропускать людей с повышенной температурой. Там же должен находиться доступный для посетителей санитайзер, санитайзеры должны быть установлены через каждые 50 метров. Каждые два часа они должны обрабатываться специальным раствором. Продавцы должны носить маски и перчатки, ставить антисептик для себя и посетителей. После каждого клиента они должны обрабатывать руки, каждые два часа обрабатывать рабочее место дезинфицирующим раствором. Посетители также должны носить маски, сохранять социальную дистанцию», – пояснила А. Сералы.

В соответствии со статьей 425 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства предусмотрен в размере 30 МРП для физических лиц штраф, для субъектов малого предпринимательства - 230 МРП, для субъектов среднего предпринимательства - 310 МРП, для субъектов крупного предпринимательства - 1 600 МРП.

Как сообщила А. Сералы, на сегодняшний день за несоблюдение карантинного режима в Нур-Султане наложено 414 штрафов на физических и юридических лиц.

На рынке «Шапагат» также выявлен ряд нарушений.

«На полу не нанесены линии для соблюдения социальной дистанции. Продавцы и посетители нарушают режим ношения масок. На одном из входов не проводится термометрия. Санитайзеры должны быть установлены через каждые 50 метров и быть доступными для людей. В одном из залов рынка не обнаружено санитайзеров. По данным недостаткам будут приняты меры в соответствии со статьей 425 Административного кодекса», – сообщила А.Сералы.

По ее словам, в первую очередь будет привлечена к ответственности администрация рынка, поскольку она должна контролировать всю ситуацию, в том числе выполнение карантинных требований продавцами.

В свою очередь, представители администрации рынка сообщили, что не согласны с замечаниями, и что они стараются выполнять все требования. Санитайзеры есть, проверяющие могли их не заметить, а линии на полу стираются из-за большого количества посетителей.

«Да, иногда бывает много людей, но я не считаю, что за это надо штрафовать. Если бы сделали предупреждение, мы бы исправили эти недостатки», – заявила администратор рынка «Шапагат» Сауле Идрисова.

Напомним, 11 июля министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о том, что в стране создается общественный контроль из людей, готовых взглянуть независимо на ситуацию внутри медицинских организаций.

По словам советника министра информации и общественного развития, координатора проекта «Общественный контроль» со стороны МИОР Лимы Диас, контроль в первую очередь нужен, «чтобы помочь врачам, а не препятствовать их и без того нелегкой работе».

По поручению министра информации и общественного развития Аиды Балаевой информационную поддержку акции «Народный контроль» оказывает АО «МИА «Казинформ».



