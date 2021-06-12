На столичном перекрестке Керей Жанибек хандары – Акмешит изменили организацию дорожного движения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях создания безопасных условий для всех участников на перекрестке улиц Керей Жанибек хандары и Акмешит изменена организация дорожного движения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Изучив количество и причины дорожно-транспортных происшествий, в 2020 году зарегистрировано свыше 250 фактов, а также приняв во внимание то, что участок находится на пешеходном маршруте со спальной зоны в сторону парка «Ботанический сад» увеличено минимальное время горения разрешающего сигнала светофора для перехода пешеходами через улицу Керей Жанибек хандары с 18 до 24 секунд.

Для бесконфликтного левого поворота со встречным потоком на улицу Акмешит с улицы Керей Жанибек хандары установлены дополнительные секции светофорного объекта

По улице Акмешит исключены манёвры разворота, вместе с тем, кроме запрета разворотов на указанном перекрёстке, в целях обеспечения безопасности в настоящее время, рассматривается вопрос об исключении манёвров левого поворота при движении по ул. Акмешит со стороны улицы Алматы в направлении улицу Туркестан.

В этой связи всех участников дорожного движения просят принять во внимание данные изменения и заранее планировать маршрут движения, осуществляя движение, руководствуясь требованиями ПДД.







