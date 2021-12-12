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На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда

12 Декабря 2021 18:22
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На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

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«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Нур-Султан по ст. 156 ч.3 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводится расследование. Другая информация по этому делу, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.



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#Нур-Султан   #Происшествия   #Транспорт  
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