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На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
12 Декабря 2021 18:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.
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«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Нур-Султан по ст. 156 ч.3 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Проводится расследование. Другая информация по этому делу, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.
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