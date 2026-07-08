На станции в Мангистауской области скончался дежурный по разъезду

На станции разъезда №13 в Мангистауской области на рабочем месте был обнаружен без признаков жизни дежурный по разъезду. Информацию подтвердили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает Kazinform.

По данным компании, 5 июля 2026 года около 09:10 в Мангистауском отделении магистральной сети начальник станции разъезда №13 Ергенкул Р. обнаружил без признаков жизни дежурного по разъезду №13 Шамера А., 1983 года рождения.

На место происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники районного отдела полиции. Прибывшие медики констатировали смерть работника.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование проводит Департамент Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В АО НК «Қазақстан темір жолы» 22 июня подтвердили гибель сотрудника на тяговой подстанции станции «Астана» и сообщили, что по факту несчастного случая проводится расследование





