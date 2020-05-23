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На станции «Сортировочная» в Карагандинской области произошел пожар

23 Мая 2020 08:45
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На станции «Сортировочная» в Карагандинской области произошел пожар

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 12 пожарных и две единицы спецтехники тушили пожар на станции «Сортировочная». В результате происшествия сгорела и обрушилась крыша сарая частного дома, находившегося на территории станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

22 мая в 12:29 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на станции «Сортировочная» по ул.Победы.

На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение деревянных сараев в блоке хозяйственных построек. Произошло обрушение крыши. Имелась угроза перехода огня на гаражи.

«В ходе тушения пожара бойцы вынесли из сараев 4 газовых баллона. В 13:31 огнеборцы полностью ликвидировали огонь, не допустив распространение огня на гаражи», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Всего в тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и две единицы техники пожарных частей №12 (Сортировка) и №7 (Майкудук) ДЧС Карагандинской области.

По предварительной версии испытательной пожарной лаборатории ДЧС причиной пожара мог стать открытый источник огня.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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