РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:44, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    На станции Шу задержан мужчина с 26 кг марихуаны

    None
    None
    ШУ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков изъяли в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

    Сотрудники транспортной полиции на станции Шу в ходе ОПМ «Карасора-2021» задержали 54-летнего жителя Жамбылской области, у которого при задержании обнаружена и изъята марихуана весом 26,5 кг.

    Указанный вес наркотиков относится к особо крупному размеру, за хранение которого предусмотрена уголовная ответственность по части 4 статьи 296 УК РК (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере), сообщили в ведомстве.

    Подозреваемый взят под стражу.

    С начала текущего года транспортными полицейскими выявлено 331 уголовное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, из которых 42 факта сбыта, 26 фактов хранения в особо крупном размере, три факта контрабанды

    Из незаконного оборота изъято свыше 158 кг различных наркотических средств.




    Теги:
    Борьба с наркотиками Жамбылская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!