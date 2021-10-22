На станции Шу задержан мужчина с 26 кг марихуаны

ШУ. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков изъяли в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

Сотрудники транспортной полиции на станции Шу в ходе ОПМ «Карасора-2021» задержали 54-летнего жителя Жамбылской области, у которого при задержании обнаружена и изъята марихуана весом 26,5 кг.

Указанный вес наркотиков относится к особо крупному размеру, за хранение которого предусмотрена уголовная ответственность по части 4 статьи 296 УК РК (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере), сообщили в ведомстве.

Подозреваемый взят под стражу.

С начала текущего года транспортными полицейскими выявлено 331 уголовное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, из которых 42 факта сбыта, 26 фактов хранения в особо крупном размере, три факта контрабанды

Из незаконного оборота изъято свыше 158 кг различных наркотических средств.



