На станции Шу у жителя Алматинской области изъяли 12 кг марихуаны

15 Января 2023, 13:00

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На станции Шу на перроне железнодорожного вокзала сотрудниками Линейного отдела полиции задержан 30-летний житель Алматинской области, у которого в сумке обнаружена и изъята марихуана, общим весом 12 кг 480 граммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба департамента полиции на транспорте.

«Сотрудниками департамента полиции на транспорте начато досудебное расследование по ст. 296 ч.4 Уголовного Кодекса РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере», - отметил начальник департамента полиции на транспорте Бакитжан Малыбаев.

По его словам, в ходе расследования установлено, что подозреваемый прибыл в г.Шу за день до задержания. Собрав дикорастущую коноплю в песках Шуского района, планировал перевозку наркотического растения в г.Алматы железнодорожным транспортом. Благодаря оперативным действиям полицейских подозреваемый был задержан, тем самым пресечен факт перевозки крупной партии наркотиков.

«В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ОП Шуского района ДП Жамбылской области, проводится расследование», - резюмировал полковник полиции.

Кадр из видео/ пресс-служба департамента полиции на транспорте