На станции Шамалган провели следственный эксперимент

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, что на месте аварии на станции Шамалган вновь стоит пассажирский автобус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Напомним, 15 сентября 2019 года в 19:08 в Алматинской области, на перегоне «Алматы-Шамалган», на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 «Алматы-Костанай» с пассажирским автобусом марки «Сетра», следовавшим по маршруту №456 «Алматы-Шамалган», выехавшим на запрещающий сигнал светофора. Машинистом поезда были предприняты меры к экстренному торможению, однако избежать столкновения не удалось. В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, 3 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района.

«17 сентября текущего года в 19:00 на железнодорожном переезде ст. Шамалган проведен следственный эксперимент с использованием аналогичного пассажирского автобуса для разрешения вопросов, возникших в ходе досудебного расследования.В интересах следствия другие данные не могут быть разглашены согласно требованиям ст.201 УПК РК», - пояснили в ДП на транспорте.





Фото из социальных сетей