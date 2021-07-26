На станции Луговая спасли упавшего в зазор между поездом и платформой мужчину
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На станции Луговая во время патрулирования сотрудникам транспортной полиции удалось вытащить мужчину, провалившегося в проем между движущимся поездом и платформой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.
23 июля текущего года мужчина по своей невнимательности опаздывал на посадку в поезд сообщением «Кокшетау-Кызылорда». Когда отчаявшийся пассажир заметил движущийся состав, он, подбежав к вагону, начал стучать по двери. На предупреждающий свист полицейского не реагировал.
В итоге, он по собственной неосторожности подскользнулся и провалился в зазор между поездом и платформой. К счастью, поезд экстренно затормозил и стражам порядка удалось его вытащить из под поезда невредимым.
В ходе проверки полицейские установили 31-летнего жителя г. Кызылорда. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно заключению медицинского освидетельствования у правонарушителя выявлено алкогольное опьянение «средней степени».
В отношении него составлены сразу 2 административных протокола по ч.1 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), по ч.1 ст.560 КоАП РК (Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта) и наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 10 МРП.
Из-за этого инцидента не запланированная стоянка вышеуказанного поезда составила 3 минуты.
Напомним, что с начало текущего года за различные административные правонарушения транспортными полицейскими привлечено к административной ответственности 25 854 правонарушителей, в том числе за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 2678.
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