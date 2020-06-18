На станции Кульсары ограничили посадку/высадку пассажиров из-за карантина
КУЛЬСАРЫ. КАЗИНФОРМ - На станции Кульсары в целях предотвращения распространения коронавирусной ограничили посадку/высадку пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Пассажирские перевозки».
«АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что в соответствии с решением Главного Государственного санитарного врача Жылыойского района в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 07:00 18 июня 2020 г. до 2 июля 2020 г. временно запрещена продажа билетов и посадка/высадка пассажиров на ст. Кульсары на следующие пассажирские поезда:
- № 37/38 «Мангистау-Нур-Султан-Нурлы жол»;
- № 309/310 «Мангистау-Актобе»;
- № 313/314 «Атырау-Мангистау»;
- беспересадочные вагоны «Алматы-2-Кульсары», курсирующие в составах пассажирских поездов № 77/ 78 и № 313/314.
Посадка/высадка пассажиров на ст. Кульсары разрешена пассажирам только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии или письма-приглашения медицинского учреждения», - говорится в распространенном сообщении.
Как отметили в пресс-службе компании, пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) до/от ст. Кульсары, могут оформить возврат проездных документов и получить разницу за непроследованное расстояние или при возврате ж/д билетов получить денежные средства в полном объеме без удержаний.
Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.
В связи с коронавирусной пандемией Национальный перевозчик просит пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и иметь при себе средства индивидуальной защиты.
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