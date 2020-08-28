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На США обрушился ураган «Лаура», есть жертвы

28 Августа 2020 01:00
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На США обрушился ураган «Лаура», есть жертвы

БАТОН-РУЖ. КАЗИНФОРМ – 14-летняя девушка-подросток и еще двое мужчин погибли в результате урагана «Лаура», который обрушился на побережье Мексиканского залива в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

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Трагические инциденты произошли в штате Луизиана. По словам официального представителя губернатора штата Кристины Стивенс, девушка находилась дома, когда в результате разбушевавшейся стихии на дом повалилось дерево.

Точно также погибли и двое мужчин в возрасте около 60 лет – оба находились в своих домах, когда на них упали, поваленные ураганом деревья. Стивенс заявила, что местные власти опасаются, что количество жертв урагана в штате может вырасти.

Также были сообщения о пожаре на заводе в районе озера Чарльз, который мог возникнуть в результате разбушевавшейся стихии. Пока не ясно, связаны ли ураган и пожар напрямую.

По данным CNN, более 700 000 человек остались без электричества из-за урагана в штатах Луизиана и Техас. В Луизиане сотрудники Национальной гвардии помогают расчищать дороги от обломков домов и прочего мусора.

Метеорологи, присвоившие урагану «Лаура» первую категорию, сообщают, что дальше он двинется в сторону штата Арканзас и начнет постепенно стихать. Хотя они не исключают, что скорость ветра при урагане будет достаточной, чтобы повалить деревья и линии электропередач.


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Автор:

Татьяна Кудренок

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