На спортивных тотализаторах зарабатывали мошенники из Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане задержали трех мошенников, которые обещали своим жертвам прибыль на спортивных тотализаторах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что трое молодых жителей Усть-Каменогорска, двое парней 20 и 22 лет и 21-летняя девушка, подозреваются в совершении 90 эпизодов интернет-мошенничества.

«Установлено, что задержанные с использованием социальной сети под предлогом раскрутки денежных средств путем ставок на спортивные события завладели денежными средствами граждан», - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

Полковник полиции отметил, что жертвами противоправных действий стали только трое жителей Восточного Казахстана, остальные потерпевшие из других регионов. Им причинен ущерб на сумму более одного миллиона тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято 5 сотовых телефонов, 4 банковских карты.