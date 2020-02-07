На спасательной технике вывозили из заснеженного села заболевшего малыша в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области скорая помощь не смогла проехать к больному ребенку из-за снежных заносов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, село Айтуар Жамбылского района расположено в 64 км от райцентра. Из-за непогоды 2-летнего малыша доставлять в больницу пришлось спасателям. В пять утра, сразу после звонка матери малыша, из села Благовещенка в Айтуар выехал специальный автомобиль повышенной проходимости – «вахтовка» на базе Камаза.

«Учитывая состояние дороги, начальник районного отдела по ЧС Сеилбек Смаилов принял решение использовать трактор К-701, чтобы гарантированно доехать до места назначения. Трактор расчищал путь от высоких сугробов. Группу спасателей сопровождала медсестра. У малыша было подозрение на аппендицит. На полпути их встретила бригада скорой медицинской помощи. Маленького пациента увезли в Благовещенку, а затем – в Пресновскую районную больницу. Сейчас его состояние не вызывает опасений», - проинформировали в пресс-службе.

Метели и снежные заносы стали частым явлением в регионе. Нестабильной будет погода и в ближайшие выходные.