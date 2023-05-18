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На совместных предприятиях должны работать казахстанские граждане – Маулен Ашимбаев

18 Мая 2023, 12:58
На совместных предприятиях должны работать казахстанские граждане – Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвесторы при реализации проектов должны использовать, прежде всего, отечественную рабочую силу. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы, связанные с работой тех или иных компаний, на этих совместных предприятиях должны работать казахстанские граждане. Это наша политика и она проводится на протяжении последних лет», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената.

Спикер Сената добавил, что озвученные вопросы учтены законодательством.

Ранее Маулен Ашимбаев прокомментировал визит Главы государства в КНР заявив, что нужно укреплять взаимоотношения с Китаем.


Китай   Маулен Ашимбаев  
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