На состояние вагонов и сроки прибытия груза жалуются грузоперевозчики в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе по Жамбылской области поделились результатами проведения мониторинга в сфере железнодорожных грузоперевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по противодействию коррупции по Жамбылской области.

Руководитель проектного офиса «Жамбыл адалдық алаңы» департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области Назима Жувандикова отметила, что на сегодня в нашей стране оформление всех грузоперевозок осуществляется в электронном формате через Интернет посредством информационной системы АО «НК «КТЖ» - АСУ ДКР.

Внедрение электронной системы документооборота, получившей название АСУ ДКР (автоматизированная система управления «Договорная и коммерческая работа») позволяет оперативно и эффективно планировать грузоперевозки, подавать заявки, оформлять перевозочные документы, рассчитывать предварительные тарифы за перевозку.

«В системе зарегистрированы и работают более 30 тысяч клиентов компании и более пяти тысяч работников грузовых станций, - отметил представитель департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области Назима Жувандикова. - Сотрудники А нтикоррупционной службы совместно с представителями специальной мониторинговой группы в рамках проекта «Адал жол» проводили мониторинг в сфере железнодорожных грузоперевозок. В ходе мониторинга были получены и изучены данные грузоотправителей за 2019 - 2020 годы.

Также мы опросили самих грузоотправителей и сотрудников АО «НК «КТЖ» о качестве предоставляемых услуг со стороны грузоперевозчиков».

В процессе мониторинга выяснилось, что цифровизация транспортно- логистического комплекса обеспечивает прозрачность процессов организации перевозок, что значительно снижает коррупционные риски, повышает эффективность и снижает операционные расходы, экономит время клиентов, отметила спикер.

«Однако некоторые из опрошенных грузоотправителей имеют жалобы на качество грузоперевозок. Так, мы с встречались с грузоотправителями, а именно ТОО «Камкор-Локомотив», ТОО ЖРС, «Агропромхимснаб», «Петролеум Инвест», «Формула Успеха», ТОО «Транспаренси», «Алина групп», а также с частными ИП и КХ, и некоторые из них жаловались на несоответствующее состояние вагонов, платформ, а также на сроки прибытия груза», - пояснила Назима Жувандикова.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что после завершения карантина и возобновления пассажирских перевозок в рамках проекта «Адал жол» планируется проведение разъяснительных и рейдовых мероприятий.