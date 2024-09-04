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    01:25, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    На Солнце произошли четыре мощные вспышки

    Солнце
    Фото: NASA/SDO

    Ученые зарегистрировали четыре мощные вспышки класса М на Солнце 3 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), самая мощная за день вспышка произошла в 19:02 мск (21:02 по времени Астаны).

    - 3 сентября <…> в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3813 (S18E51) зарегистрирована вспышка M3.4 продолжительностью 27 минут, - говорится в сообщении.

    Кроме того, согласно данным ИПГ, еще две вспышки (М1.6 и М1.8) были зарегистрированы в ночь на вторник и одна (М1.5) - утром.

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Солнце Наука Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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