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    22:02, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    На Солнце произошли четыре вспышки высокого класса

    солнце
    Фото: pixabay.com

    Ученые зарегистрировали четыре мощные вспышки класса М на Солнце в понедельник, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Согласно данным мониторинга космической погоды Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), первая сильная вспышка М1.7 продолжительностью 20 минут была зарегистрирована в 04:18 мск (06:18 по времени Астаны). Кроме того, с 10:32 мск (12:32 по времени Астаны) ученые зарегистрировали еще три вспышки - М1.0, М2.3 и М1.2.

    Все четыре вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    В настоящее время, по данным мониторинга, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли и возмущенность магнитного поля находятся на уровне штиля.

    Теги:
    Солнце Освоение космоса Происшествия Мировые новости Космос
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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