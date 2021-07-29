На содержание трансжиров проверили продукты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области рассказали, в каких продуктах содержатся трансжиры и как избежать их вредного воздействия на организм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в первом полугодии департамент проводил отбор масложировой продукции в торговой сети. Исследовали пробы растительно-жировых спредов производства Казахстан, Россия. Превышения содержания транс-изомеров жирных кислот в исследованных пробах специалисты не обнаружили.

«Определить содержание транс-изомеров жирных кислот можно только лабораторными методами, которыми в полной мере владеет наша лаборатория «Национальный центр экспертизы». Освоены методики и проводятся исследования на содержание транс-изомеров жирных кислот в масложировой продукции», - отметили в пресс-службе.

С 2018-го года на территории Евразийского экономического союза установлены требования доли содержания транс-изомеров в масложировой продукции. Она не должна превышать 2%. Это касается маргаринов, растительно-сливочных и растительно-жировых спредов, топленых растительно-сливочных и растительно-жировых смесей, жиров специального назначения, в том числе кулинарных, кондитерских, хлебопекарных жиров, заменителей молочного жира. На потребительскую упаковку обязательно должны наноситься сведения о максимальном содержании в жировой фазе продуктов транс-изомеров жирных кислот.

«Трансжиры – это разновидность ненасыщенных жиров с измененной химической формулой. В трансформированном виде жиры не только намного хуже усваиваются, но и могут приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышают риск ожирения, атеросклероза развития метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа, способствуют системным воспалениям. В больших количествах трансжиры содержатся в кулинарных жирах. Но могут быть и в натуральных продуктах. Это, прежде всего, высокожирные сорта мяса (свинина, баранина), продукты с высоким содержанием молочного жира (сливочное масло, пломбир, высокожирные сыры, сливки, сметана). Необходимо контролировать потребление этих продуктов. Так, в сливочном масле содержится 4-8% трансжиров, а в летний период этот показатель может достигать и 11%, что почти в 5 раз превышает допустимую норму, установленную для спредов», - отметили в пресс-службе.

Специалисты рекомендуют жиры не подвергать термической обработке. Заменить их на растительные. Для приготовления пищи использовать оливковое, горчичное, льняное масло. Употребление овощей обязательно, так как они необходимы для защиты стенок сосудов. Для сохранения поступивших в организм полезных полиненасыщенных жирных кислот необходимо употреблять овсяную кашу и нешлифованный рис, которые содержат аскорбиновую кислоту, защищающую организм от свободных радикалов, способных повреждать «полезные» жирные кислоты.



