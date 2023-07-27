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На социальную помощь выпускникам школ Астаны для обучения в вузах выделено 115 миллионов тенге

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
27 Июля 2023, 13:56
На социальную помощь выпускникам школ Астаны для обучения в вузах выделено 115 миллионов тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На социальную помощь выпускникам школ Астаны для обучения в вузах выделено 115 миллионов тенге. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления занятости и социальной защиты города Астаны Айгуль Таласова на брифинге столичной Службы региональных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением занятости и социальной защиты города Астаны с 1 июля до 21 августа текущего года, включительно, проводится прием документов для предоставления социальной помощи на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях столицы. В соответствии с пунктом 75 «Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Астана», утвержденным решением столичного маслихата от 12 декабря 2017 года №221/25-VI, данная помощь на оплату обучения в высших учебных заведениях города предоставляется выпускникам общеобразовательных школ города Астаны, из числа: детей-сирот; выпускников детских домов; лиц с инвалидностью с детства.; детей, оставшихся без попечения родителей; детей из многодетных семей, в том числе при достижении совершеннолетия старшим ребенком в текущем году до поступления на очную форму обучения в организации образования», – сказала А. Таласова.

По ее словам, социальная помощь предоставляется таким семьям, если среднедушевой доход не превышает четырехкратный прожиточный минимум, или 213 тысяч 240 тенге.. Социальная помощь оказывается в размере фактической стоимости обучения в соответствующем вузе, в пределах средств, предусмотренных на данный финансовый год из средств местного бюджета. В этом году в бюджете столицы для обучения 185 выпускников школ из вышеуказанных категорий населения предусмотрено 115 миллионов тенге..

Спикер пояснила, что для получения социальной помощи заявитель представляет в Управление занятости и социальной защиты заявление с приложением следующих документов: документ, удостоверяющий личность; сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода; копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот); копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из многодетных семей); копия свидетельства о рождении (для детей-сирот); аттестат об окончании средней школы города Астаны; государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального тестирования; сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе «Казпочта».

Социальная помощь для обучения по наиболее востребованным специальностям на рынке труда. Социальная помощь не назначается выпускникам общеобразовательных школ, не набравшим при тестировании необходимого количества баллов.

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