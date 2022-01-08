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На события в Казахстане отреагировали в ШОС

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Января 2022, 06:00
На события в Казахстане отреагировали в ШОС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На события в Казахстане отреагировали в Шанхайской организации сотрудничества. Там отметили своевременность мер по нормализации обстановки в стране, которые приняло руководство нашей республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В ШОС подчеркнули, что внутренняя стабильность в Казахстане, как в государстве-члене ШОС, – это один из ключевых факторов мира и безопасности в регионе. В организации выразили надежду на скорейшее восстановление правопорядка в Казахстане, а также на обеспечение прав и интересов всех представителей народа страны.


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