На службе государства: 32 года КИСИ при Президенте РК

От внешней политики к внутренней: динамика работы аналитического центра

Становление КИСИ в качестве аналитического центра нового типа происходило в весьма сложной обстановке – молодому государству экстренно требовалось выстраивать политику формирования суверенной государственности со всеми соответствующими атрибутами, для чего необходимы были выверенные стратегические решения. Именно с этой целью, то есть для прогнозно-аналитического обеспечения процесса принятия руководством страны стратегических решений внутри – и внешнеполитического характера, и было инициировано создание института. Эта функция остается приоритетной в деятельности КИСИ и сейчас.

Ставя во главу угла задачи развития государства, КИСИ в своей работе ориентировался на научный анализ мировых трендов в экономике, международных отношениях, а также адаптацию лучших практик государственного строительства применительно к казахстанским условиям. Генерировались и собственные идеи, способствовавшие реализации стратегического курса Казахстана.

Роль аналитического центра в преобразованиях Казахстана

Насколько гибко и разносторонне может работать КИСИ, показывает эволюция института. На начальном этапе своего существования он в основном концентрировался на внешнеполитической тематике. Это было связано с необходимостью утверждения Казахстана на мировой политической карте в качестве самостоятельного и полноценного актора международных отношений. Своеобразным козырем и визитной карточкой страны тогда стала активность Казахстана в вопросах ядерного нераспространения и разоружения, различные аспекты которых прорабатывались и в стенах КИСИ.

На рубеже 2000-х годов фокус внимания КИСИ сместился на вопросы внутренней политики, поскольку реформирование политической системы РК в сторону усиления президентской власти привело к обострению внутренних противоречий в Казахстане. И в тот момент аналитическая, а частично и пропагандистская деятельность КИСИ способствовала направлению внутриполитической борьбы в цивилизованное русло.

К концу первого десятилетия ХХI века повестку дня задавала уже экономическая тематика: мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, стратегия несырьевого развития, осуществление технологического рывка. КИСИ сыграл важную роль в анализе связанных с экономикой ситуаций, оценке перспектив и предоставлении рекомендаций для дальнейших действий Казахстана.

Широта вопросов и качество прорабатываемой аналитики

Еще большую востребованность деятельность КИСИ получает на нынешнем этапе построения Нового Справедливого Казахстана под руководством Президента Токаева. Институт активно участвует в разработке ключевых решений, обеспечивая их научно-аналитическое и информационное сопровождение. Являясь аффилированным учреждением при Администрации Президента РК, КИСИ регулярно направляет в адрес высшего руководства аналитические доклады, памятные записки, справочные материалы и оперативную информацию, направленные на достижение поставленных целей. Широта исследовательских направлений и глубина анализа, проводимого институтом, высоко оцениваются государственными органами как действенная поддержка их деятельности.

Сегодня КИСИ является одним из ведущих мозговых центров на всем постсоветском пространстве и признанным флагманом аналитической мысли в Центральной Азии. Будучи одной из ключевых структур в сфере аналитических исследований, институт максимально близок к центру принятия решений и формированию политической повестки.

Штат и структура института

В составе КИСИ работает почти 60 научных сотрудников, среди которых – доктора и кандидаты профильных наук. Многие сотрудники имеют зарубежное образование, что позволяет применять в работе передовые методики лучших научных центров и университетов мира. Организационную основу института составляют три центра: Центр международных исследований, Центр внутриполитических исследований и Центр экономических исследований, в рамках которых функционируют десять специализированных отделов.

Для обеспечения регионального охвата КИСИ создает сеть региональных представительств. Особого внимания заслуживает такая инициатива, как Программа поддержки молодых экспертов, реализуемая под эгидой института и собравшая в этом году 76 кандидатов из различных регионов страны.

Международное сотрудничество с ведущими аналитическими центрами

Международное измерение деятельности КИСИ выражается в укреплении его связей со многими ведущими научно-аналитическими центрами мира, в том числе из России, Китая, США, Великобритании, стран Евросоюза, Турции, Индии, Южной Кореи, Японии и, конечно же, братских стран Центральной Азии и Азербайджана.

Значительным вкладом в это научное общение выступает ежегодный Центрально-азиатский форум по безопасности, проводимый КИСИ совместно с МИД РК в Астане, традиционным форматом сотрудничества стал Форум аналитических центров «Центральная Азия – Китай». Активный научный обмен, в том числе по линии стажировок и участия в международных конференциях, происходит и с другими зарубежными партнерами института.

Подготовка кадров и укрепление сотрудничества с партнерами

КИСИ известен также как кузница кадров, выполняющая роль «социального лифта» во многом благодаря своей аналитической школе. Выходцы из института работают в различных сферах – от государственных органов до частных предприятий. Свои успехи они зачастую связывают именно с теми аналитическими навыками, которые были получены ими в стенах КИСИ.

Как отметил Е.Сейлеханов, было бы справедливо отдать дань должного уважения людям, внесшим вклад в развитие КИСИ. К их числу относятся директора-политуправленцы У.Т. Касенов, Л.Ю. Тараков, А.К. Султангалиева, Е.К. Ертысбаев, М.С. Ашимбаев, Б.К. Султанов, Е.Т. Карин, З.К. Шаукенова, Е.В. Тукумов, видные ученые К.Ш. Хафизова, М.Т. Лаумулин, К.Л. Сыроежкин, Ю.О. Булуктаев, М.У. Спанов, С.Е. Жусупов, В.Ю. Додонов и другие.

В день своего «рождения» КИСИ выражает глубокую благодарность всем своим сотрудникам – и нынешним, и бывшим – за вклад в формирование высокого научного потенциала и передового имиджа института и желает всем мира, добра и процветания.