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На слете Jas Samruk обсудили вопросы корпоративного волонтерства

26 Ноября 2019 12:35
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На слете Jas Samruk обсудили вопросы корпоративного волонтерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В группе компаний «Самрук-Қазына» работают 90 тысяч молодых сотрудников. Об этом сообщил управляющий директор по цифровизации и трансформации АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Даурен Керейбаев на молодежном слете Jas Samruk-2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом, в группе «Самрук-Қазына» 90 тысяч молодых сотрудников и 84 тысячи трудится на производстве. Я был приятно удивлен тем, что очень много молодых сотрудников в каждой компании группы. И это меня очень радует, потому что это и есть будущее нашей группы компаний «Самрук-Қазына», и каждой портфельной компании. Вы сегодня являетесь теми, кто начал и в будущем продолжит развивать наши компании, развивать самих себя, соответственно, и нашу страну. Ведь каждый из нас – это частичка страны», – сказал Д.Керейбаев.

По его словам, на молодежь возлагаются большие надежды, особенно в наше время, когда жизнь стремительно меняется.

Д.Керейбаев отметил, что нельзя ограничиваться знаниями, полученными в рамках обучения по определенной специальности. Современные идеи возникают на стыке специальностей, в смежных отраслях. Поэтому молодые специалисты должны постоянно думать о своем развитии, чтобы принести пользу своей компании. В группе компаний «Самрук-Қазына» действуют такие программы, как «Жас Самрук», «Цифровое лето» и другие, направленные на развитие профессиональных навыков молодых сотрудников. Создаются все условия для профессионального и карьерного роста способных молодых специалистов. Важно, чтобы каждый сотрудник мог реализовать свои идеи и состояться в качестве профессионала. Уже проведен конкурс «Лучший по профессии» и такие конкурсы будут проводиться ежегодно.

Кроме того, как подчеркнул управляющий директор, в «Самрук-Қазына « создаются условия для обучения и оздоровления молодых сотрудников. Этими программами охвачено уже более 2 тысяч человек. Более 2,5 тысяч сотрудников прошли курсы, включающие обучение английскому языку.

Участники слета обсудили вопросы личностного развития и корпоративного волонтерства. Перед участниками выступили лидеры мнений – топ-менеджеры компаний Фонда, представители Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК, волонтерских организаций, спортсмены и общественные деятели.

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Ключевые слова: Молодежь,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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