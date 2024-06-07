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    13:58, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    На сколько лет хватит угля Казахстану

    уголь
    Фото: Kazinform

    Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков рассказал о размерах запасов угля в Казахстане на 14-м Международном горно-металлургическом конгрессе «Эра металлов – вызовы и решения»,  передает корреспондент агентства Kazinform. 

    На пленарном заседании  вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков рассказал о размерах запасов угля в стране. По его словам, по объему производства Казахстан входит в группу 10 передовых стран мира. 

    — Угольная отрасль полностью обеспечивает 70% производства электроэнергии в стране, 100% коксохимического производства, потребность коммунально-бытового сектора и населения в топливе. В отрасли занято около 32 тысяч человек. Запасы угля в Казахстане достаточны (33,6 млрд тонн), при сохранении нынешних производственных мощностей можно добывать уголь еще 300 лет, — сказал он. 

    Вице-министр подчеркнул, что в отрасли возникают сложности, связанные с «зеленой» энергетикой, улучшением логистики и колебания цен.

    — Из-за этих проблем объемы добычи угля снижаются. В 2023 году показатель составил 113 млн тонн. То есть на 1 млн тонн меньше показателя 2022 года. А объем производства за январь–апрель этого года составил 35 млн тонн. То есть на 2,7 млн тонн меньше показателя за 4 месяца 2022 года, — сказал Олжас Сапарбеков. 

    Он также отметил, что для преодоления указанных проблем необходимо исходить из опыта ведущих стран Европы и Азии и сконцентрироваться на технологии «чистый уголь».

     — Углехимия является достаточно хорошей отраслью, которая позволяет не только поддерживать объемы производства на нынешнем уровне, но и увеличивать их. Благодаря этому можно внести вклад и в развитие обрабатывающей промышленности. Во время визита в Китайскую Народную Республику наши угольщики убедились, что из угля можно получить химическую продукцию с высокой маржой, которая быстро окупит вложенные инвестиции. В этом направлении мы работаем с китайскими компаниями по привлечению капитала и технологий в рамках партнерства местных компаний, — сказал вице-министр.

    Также в рамках конгресса проходит выставка уникальных разработок и предложений от передовых производителей горно-металлургического комплекса — геологические исследования, инжиниринговые услуги и инновационные разработки. Экспозицию 2024 года представляет 41 компания из 12 стран: Швейцарии, Китая, Казахстана, России, Кипра, США, Польши, Финляндии, Германии, Японии, Франции, Турции.

     — Конгресс играет ключевую роль как площадка для обмена идеями, опытом и знаниями, особенно за счет участия зарубежных экспертов. Это также отличная возможность для установления деловых связей и подписания новых контрактов, как это произошло в прошлом году с офтейк-контрактами. Надеемся и на этот год тоже, — сказала директор по корпоративным коммуникациям ERG Фатима Косаева.

    Теги:
    Правительство Геология Промышленность Экономика Полезные ископаемые Уголь
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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