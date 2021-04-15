На сколько заполнен водой контррегулятор «Астана», рассказали в МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько заполнен водой контррегулятор «Астана», рассказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Идет активное снеготаяние. Те участки, которые я обозначил, это риски на сегодняшние дни, это сработка Вячеславского водохранилища, она может представлять определенную угрозу, в случае дальнейшего активного поступления воды и повышенных сбросов, для жителей населенных пунктов, это 42 разъезд и поселок Жибек жолы», - сказал Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Министр добавил, что сейчас начинается наполнение контррегулятора «Астана», и ситуация мониторится.

«На сегодняшний день там уже наполнено более 36 млн кубометров воды, его емкость позволяет беспрепятственно и без рисков задержать более 400 млн, поэтому ситуация на контроле», - заверил Юрий Ильин.

Ранее глава МЧС рассказал о паводковой ситуации в республике.

«Если говорить о состоянии снежного покрова, то на территории Казахстана наблюдаются пока остаточные явления снежных заносов, которые спровоцировала погода в конце февраля и начале марта, где-то на около 10% общей территории Казахстана. Это в основном территория Акмолинской, Северо-Казахстанской, частично Костанайской областей, предгорные, горные районы непосредственно Восточно-Казахстанской и Алматинской областей», - сказал Юрий Ильин.

Министр добавил, что в целом с начала февраля были проведены заседания комиссий по ЧС, в том числе и заседания Правительства по данному вопросу, где были определены конкретные мероприятия и даны поручения по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду.