НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько загружены инфекционные стационары столицы, сообщил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш город, начиная с 10 марта 2021 года, согласно матрице по контролю за эпидемиологической ситуацией, находится в «красной» зоне. Ежедневно фиксируются более 300-600 случаев заражения коронавирусом. Занятость коек в инфекционных стационарах составляет 58%», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

Ранее он сообщил, что на сегодня в столице более 100 тысяч человек получили первый компонент вакцины.

«На сегодня в столице более 100 тыс. человек получили первый компонент вакцины и уже более 16 тыс. получили оба компонента вакцины», - сказал Бахтияр Макен.

Заместитель акима пояснил, что первым этапом вакцинированы лица, которые находятся в зоне риска. Это - медицинские работники, учителя, сотрудники силовых структур, дипломатических служб и лица с хроническими заболеваниями.