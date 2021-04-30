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    13:30, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    На сколько загружен коечный фонд страны, рассказал Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о загруженности коечного фонда страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая все риски распространения коронавирусной инфекции нами приняты меры по обеспечению готовности коечного фонда», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    По его словам, максимально возможное число коек по стране составляет 62 тысячи, из них 36 тысяч действующих инфекционных коек, более 3 тысяч реанимационных, резервных коек – 23 тысячи.

    «Загруженность инфекционных коек в настоящее время составляет 42%, реанимационных – 29%», - заключил министр.

    Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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