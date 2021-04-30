На сколько загружен коечный фонд страны, рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о загруженности коечного фонда страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая все риски распространения коронавирусной инфекции нами приняты меры по обеспечению готовности коечного фонда», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

По его словам, максимально возможное число коек по стране составляет 62 тысячи, из них 36 тысяч действующих инфекционных коек, более 3 тысяч реанимационных, резервных коек – 23 тысячи.

«Загруженность инфекционных коек в настоящее время составляет 42%, реанимационных – 29%», - заключил министр.

Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы