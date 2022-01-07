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На сколько задержатся военные силы ОДКБ в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
7 Января 2022, 13:04
На сколько задержатся военные силы ОДКБ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько задержатся военные силы ОДКБ в Казахстане? Этот вопрос прокомментировал первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседании Совета безопасности РК было принято решение о том, что та ситуация, которая возникла в Республике Казахстан, носит такой характер, что было вторжение бандформирований, которые были организованы извне. В этой связи со статьей 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ Президентом РК было инициировано обращение в адрес глав государств ОДКБ, которое в течение очень короткого времени было поддержано», - сказал Шахрат Нурышев в интервью журналистам.

Было отмечено, что все государства-члены ОДКБ направили миротворческие силы в РК, которые начали прибывать в Казахстан для обеспечения стабильности и безопасности.

«Я хочу подчеркнуть, что пребывание миротворческих сил РК будет временным, это зависит от ситуации. Как заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, речь может идти о нескольких днях или неделях», - добавил Шахрат Нурышев.

Ранее сообщалось, что общее количество прибывших военных составляет 2500 человек.


МИД РК   ОДКБ   Происшествия   Безопасность   ЧП-2022  
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