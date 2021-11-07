На сколько выросли цены в октябре в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За октябрь 2021 года инфляция в Актюбинской области составила 0,6 процентов по отношению к сентябрю. Об этом рассказали в департаменте статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в октябре цены на непродовольственные товары со сравнению с сентябрем повысились на 1,1 процент, продовольственные товары - на 0,5 процента, платные услуги - на 0,3 процента.

По сравнению с октябрем прошлого года инфляция составила 9,2 процента на все товары и услуги, 10,9 процента - на продукты питания, 8,7 процента на непродовольственные товары, 7,5 процента на платные услуги.

«В октябре повышение цен в среднем по области зафиксировано на такие продукты как яйца на 13,4%, сахар – на 4,2%, хлеб - на 1,5%, мясо – на 1,3%, из них на окорочка куриные - на 15,5%, свинину – на 0,5%, баранину – на 0,3%, конину – на 0,2%; сигареты и крупы – по 0,6%, муку и макаронные изделия – по 0,4%, рыбу и морепродукты – на 0,3%, из фруктов: на бананы – на 1,5%, апельсины – на 1,3%, лимоны – на 0,8%; из овощей: на огурцы – на 25,1%, помидоры – на 20%, капусту – на 12,3%, чеснок – на 1,4%. Снижение цен отмечено на морковь на 28,9%, картофель – на 24%, свеклу – на 2,2%, вина виноградные – на 1,4%», - отметили в департаменте статистики.

По непродовольственной группе товаров повышение цен отмечено на дизельное топливо на 17,9%, фото- и кинооборудование, оптические приборы – на 7,1%, автомобили и мотоциклы – по 3,4%, галантерейные товары – на 2%, дорожные товары – на 1,9%, телефонное и факсимильное оборудование - на 1,8%, одежду и обувь - на 1,7%, книги и канцелярские товары – на 1,6%, ювелирные изделия и часы – на 1,5%, бытовые товары – на 1,1%, моющие и чистящие средства – на 0,7%.

По платным услугам рост цен и тарифов наблюдается на услуги сантехника на 11%, укладку кафеля – на 9%, замену дверного замка – на 8%, воздушный пассажирский транспорт – на 6%, обед в столовой – на 4,7%, услуги фотографов – на 3,9%, посещение бани – на 3,5%.