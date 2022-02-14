На сколько вырастет потребление энергии в Казахстане – прогноз Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акулаков рассказал о разработанном Правительством энергетическом балансе страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе разработки энергобаланса был осуществлен анализ текущего состояния энергетической отрасли Казахстана в разрезе секторов и в соответствии с выполненным моделированием балансов производства-потребления, учитывающее перспективы развития генерации в разрезе источников, а также ввод новых потребителей, выработан необходимый объем электрической мощности, требующейся к вводу в эксплуатацию», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По его словам, в соответствии с энергобалансом потребление электроэнергии к 2035 году вырастет до 152,9 млрд. КВт*ч, среднегодовой рост потребления электроэнергии в период 2021-2035 увеличится на 2,7%.

«Для покрытия потребности экономики и населения потребуется 17,5 ГВт новой генерации к 2035 году. Реализация всех запланированных проектов позволит покрыть дефицит как базовой, так и регулировочной мощности, обеспечив независимость энергосистемы от регулирования энергосистемами сопредельных государств», - заключил министр.