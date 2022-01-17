На сколько увеличится зарплата участников программы молодежной практики в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора КГУ «Центр занятости населения» акимата Нур-Султана Талгат Есимов прокомментировал поручения Главы государства, данные на пленарном заседании Мажилиса 11 января текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент в своем выступлении уделил особое внимание социально-экономическому развитию страны, это и повышение заработной платы, и увеличение продолжительности молодежной практики и повышение доходов населения и много другое», - сказал Талгат Есимов в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

Он также добавил, что в стране на сегодня действует программа по молодежной практике выпускников вузов и колледжей.

«По этой программе заработная плата на сегодня составляет 25 МРП, есть софинансирование из местного бюджета 10 МРП и зарплата на сегодняшний день составляет 107 тыс тенге и срок прохождения - шесть месяцев. С учетом же поручений Президента - молодежная практика увеличивается до 12 месяцев с повышением на 10 МРП зарплаты. То есть, теперь с учетом этого заработная плата будет составлять 40 МРП, более 120 тыс», - пояснил Талгат Есимов.

По его словам, эти меры очень своевременны и необходимы.

«Эти меры очень своевременны, что касается занятости молодежи, если зарплата по этой программе для молодежи будет увеличиваться, то молодежь будет больше обращаться в Центры занятости, получать официальный доход и первоначальный опыт работы», - добавил Талгат Есимов.