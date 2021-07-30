На сколько увеличился срок доставки грузов из Китая в Европу через РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько увеличился срок доставки контейнерных грузов из Китая в Европу через Казахстан в связи с пандемией, сообщил директор департамента по операционной деятельности контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Ержан Байгожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сама доставка в период пандемии увеличилась в среднем на пять дней. Ранее была 12 дней, то есть от Чунцина до Дуйсбурга, допустим, чтобы доехать контейнеру необходимо было 11-12 дней. То есть, если морем контейнер доставляется 50 дней, то мы за 12 дней довозили. Но в связи с пандемией – объем идет большой и срок доставки увеличился до 17-18 дней», - сказал Ержан Байгожин в интервью журналистам.
Ранее он сообщил, что в Казахстане растет число контейнерных перевозок, в том числе транзитных.
«Мы планируем продолжить вот эту тенденцию перегруза транзитных контейнеров в направлении «Китай-Европа». То есть, у нас из-за того, что есть ограничения по Китаю, вы знаете, что пандемия всемирная, в Китае серьезно к этому относятся, и у нас есть проблема скопления грузов. Не все стоит, но идут небольшие ограничения», - отметил Ержан Байгожин.
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