+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На сколько увеличился срок доставки грузов из Китая в Европу через РК

30 Июля 2021 15:06
Поделиться:
На сколько увеличился срок доставки грузов из Китая в Европу через РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько увеличился срок доставки контейнерных грузов из Китая в Европу через Казахстан в связи с пандемией, сообщил директор департамента по операционной деятельности контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Ержан Байгожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге
Сколько грузов прибывает ежедневно в столичный транспортно-логистических центр Какова стоимость транзитных контейнерных перевозок через Казахстан Скопление авто на казахстанско-кыргызской границе прокомментировали в Минфине РК

«Сама доставка в период пандемии увеличилась в среднем на пять дней. Ранее была 12 дней, то есть от Чунцина до Дуйсбурга, допустим, чтобы доехать контейнеру необходимо было 11-12 дней. То есть, если морем контейнер доставляется 50 дней, то мы за 12 дней довозили. Но в связи с пандемией – объем идет большой и срок доставки увеличился до 17-18 дней», - сказал Ержан Байгожин в интервью журналистам.

Ранее он сообщил, что в Казахстане растет число контейнерных перевозок, в том числе транзитных.

«Мы планируем продолжить вот эту тенденцию перегруза транзитных контейнеров в направлении «Китай-Европа». То есть, у нас из-за того, что есть ограничения по Китаю, вы знаете, что пандемия всемирная, в Китае серьезно к этому относятся, и у нас есть проблема скопления грузов. Не все стоит, но идут небольшие ограничения», - отметил Ержан Байгожин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Транспорт   #Китай   #Коронавирус в РК   #Логистика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге
Сколько грузов прибывает ежедневно в столичный транспортно-логистических центр
Какова стоимость транзитных контейнерных перевозок через Казахстан
Скопление авто на казахстанско-кыргызской границе прокомментировали в Минфине РК
Популярное
1 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
2 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
3 Президенту доложили о подготовке к учебному году
4 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
5 За увеселительными заведениями «следят» в Карагандинской области
Читайте также
В Казахстане растет число контейнерных перевозок
Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив