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    11:15, 01 Март 2021 | GMT +6

    На сколько увеличилось финансирование здравоохранения в 2020 году в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств инвестировано в здравоохранение в 2020 году, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рост инвестиций в сферу здравоохранения в 2020 году составил 302,5 млрд тенге (2019 год – 124,6 млрд тенге), что в 2,5 раза выше показателя 2019 года», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что оказана материальная поддержка медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Работникам, непосредственно задействованным в борьбе с КВИ, выплачены надбавки по 3 группам риска в размере 116 млрд тенге.

    «Хочу особо подчеркнуть героизм и самоотверженность всех врачей, медсестёр, санитарок, бригад скорой помощи, лаборантов и эпидемиологов в борьбе с малоизученным вирусом, невзирая на риски заражения», - подчеркнул Алексей Цой.

    Глава Минздрава также отметил, что благодаря решению Главы государства, наряду с надбавками, более 9 тысяч заболевших медиков получили также социальные выплаты.

    Вместе с тем в 2020 году средняя заработная плата врачей повышена на 30%, средних медицинских работников - на 20%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Социальная поддержка 2020-Итоги года Другие государственные органы Инвестпроекты Общество Благодарность врачам Минздрав РК
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